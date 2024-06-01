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- レア 2009年 NIRVANA tシャツ ニルヴァーナ ビンテージ
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商品詳細
レア2009年NIRVANAtシャツニルヴァーナビンテージサイズLGILDANブラックサイズ:L(着丈:67㎝肩幅:55㎝身幅:54㎝袖丈:19㎝)※素人計測になりますので多少の誤差はご了承下さい。カラー:ブラック素材:コットン100%状態:特別大きなダメージなし※24時間以内のご返信、2日以内にご決済頂けない方、1ヶ月以内に落札者都合のキャンセルしている方、新規IDの方は入札をお控え下さい。※複数購入時の同封希望や到着日時の指定がある場合は購入前にご確認下さい。※自宅保管です。ご自身が少しでも神経質だと感じる方、完璧を求める方は入札、購入をお控下さい。付属品などは基本的に画像に写っているものが全てです。
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