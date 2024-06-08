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ビンテージ【ニューエラ】キャップ
商品番号 A12755902330
商品名

ビンテージ【ニューエラ】キャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,964 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古着屋で購入しました。年代物になります。内側に黄ばみがあります。擦れ、型崩れがあります。元々のなのか不明ですが、ツバが現行品より柔らかいです。サイズ73/4MLBチーム\"テキサス・レンジャース\"のフロントロゴMadeinUSAウール100％メジャーリーグレンジャーズアメリカ製ヴィンテージUS古着80年代90年代No.67
http://narcologia.ru/goods/ambassador716506.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation73321.html
http://narcologia.ru/goods/freshman97756.html

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