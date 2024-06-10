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MORGAN\u0026OATES
商品番号 D17075698215
商品名

MORGAN\u0026OATES
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック　　　真っ黒ではなく、細いストライプ入り素材・・ピュアカシミア100%以前JALの機内販売で購入した物で、新品とは言えませんが、未使用です。
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