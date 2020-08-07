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Saturdays NY x Wind and sea オックスフォードシャツ
商品番号 Y89955859412
商品名

Saturdays NY x Wind and sea オックスフォードシャツ
ブランド名 ウィンダンシー
特別価格 税込 5,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウィンダンシー×サタデーズニューヨークのコラボシャツです！即完売品です。自分用に購入しましたが、サイズを間違えてしまった為泣く泣く放出します。お探しの方是非ご検討くださいMサイズLENGTH76.0cmSHOULDER48.0cmCHEST112.0cmSLEEVE23.5cm
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