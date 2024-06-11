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VR能 攻殻機動隊THE GHOST IN THE SHELL Tシャツ
商品番号 X89952695716
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VR能 攻殻機動隊THE GHOST IN THE SHELL Tシャツ
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 3,528 円
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商品詳細

入手困難VR能攻殻機動隊VR能攻殻機動隊THEGHOSTINTHESHELLTシャツ2023東京建物BrilliaHALL豊島区立芸術文化劇場公演新品未使用Lサイズ　ポリエステル100%プリントの色はタイトルロゴは白、その他はシルバーです「空中結像技術（AIRR）」はVRゴーグルなしで仮想現実空間を再現する最新技術。このAIRRや様々な最先端技術を駆使して舞台上で表現するのはSF漫画の金字塔「攻殻機動隊」。アニメ、小説、ハリウッド映画、ゲームなどジャンルを超えてリメイクされ続けている伝説的作品を、能という日本古来の世界観で新解釈。世界初とも言える技術と日本の伝統芸能の高次元なレベルでの融合。各分野のトップランナー達が揃い、能舞台とAIRRが生み出す唯一無二の体験を創り出す。出演坂口貴信谷本健吾川口晃平井上裕之真関根祥丸観世三郎太（観世流能楽師）スペシャルナビゲーター津田健次郎(出演)柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···クルーネック
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