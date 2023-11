最終値下！RHC NEW ERA ロンハーマン ニューエラ　10周年

RHC10周年NEWERAforRHCCap新品未使用ロンハーマンのオンラインショップで購入し、かぶる機会がないので、お譲りします。COLOR:NAVYネイビーサイズF高さ12つば7頭周り58.5今作のベースとなったのは、「RHC」の別注で何度も登場したニューエラ(NEWERA)の定番モデル9FIFTYLOWPROFILE。これまでリリースされなかったオールドイングリッシュによる特別なグラフィックデザイン。これにより“CALIFORNIADREAMING”の刺繍も一層風格が増します。そして、このグラフィックデザインを使用するのはこれっきりで、今後は使わないとのこと。すり替え防止のため、返品•返金はお受け致しませんので、十分にご理解頂きNC•NRでお取引きお願い致します。商品到着後 24時間以内に 必ず受け取り評価出来る方のみ よろしくお願い申し上げます。個人情報切り取った納品書をお付けします。購入時のロンハーマン箱で郵送します。



