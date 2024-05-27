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最終値下！RHC NEW ERA ロンハーマン ニューエラ　10周年
商品番号 A36975960610
商品名

最終値下！RHC NEW ERA ロンハーマン ニューエラ　10周年
ブランド名 ロンハーマン
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RHC10周年NEWERAforRHCCap新品未使用ロンハーマンのオンラインショップで購入し、かぶる機会がないので、お譲りします。COLOR：NAVYネイビーサイズF高さ12つば7頭周り58.5今作のベースとなったのは、「RHC」の別注で何度も登場したニューエラ（NEWERA）の定番モデル9FIFTYLOWPROFILE。これまでリリースされなかったオールドイングリッシュによる特別なグラフィックデザイン。これにより“CALIFORNIADREAMING”の刺繍も一層風格が増します。そして、このグラフィックデザインを使用するのはこれっきりで、今後は使わないとのこと。すり替え防止のため、返品•返金はお受け致しませんので、十分にご理解頂きNC•NRでお取引きお願い致します。商品到着後　24時間以内に　必ず受け取り評価出来る方のみ　よろしくお願い申し上げます。個人情報切り取った納品書をお付けします。購入時のロンハーマン箱で郵送します。
http://narcologia.ru/goods/flight74828.html
http://narcologia.ru/goods/passionate793013.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical963401.html

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