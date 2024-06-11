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【レア】アルシオン 興行ポスター＆トレカ 137枚
商品番号 A29799774578
商品名

【レア】アルシオン 興行ポスター＆トレカ 137枚
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

(1)ARSION興行ポスター「1999.10.2岐阜産業会館」大会B2サイズ(728mm×515mm)六つ折りの折り目あり、コーナー等に傷みございます。(2)オフィシャルカードコレクション2001No.001～144のうち、ダブリ含む137枚※以下が無いものです。No.2,4,11,13,20,22,29,31,37～39,41～43,45,47,49,56,65,74,76,83,85,92,94,101,103,110,112,119,121,128,130,137,139傷み、汚れ等はなく、カード状態は良好です。送料無料（当方負担）です。バラ売り不可、すべてまとめてのお取引のみです。アジャコング浜田文子吉田万里子GAMI玉田凛映大向美智子府川唯未府川由美キャンディー奥津秋野美佳（AKINO）藤田愛矢樹広弓#女子プロレス#プロレスカードジャンル（スポーツ選手）...その他グッズ種別...ポスターサイン有無...無し性別...女
http://narcologia.ru/goods/freezer766098.html
http://narcologia.ru/goods/encourage546772.html
http://narcologia.ru/goods/financier405660.html

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