CASIO G-SHOCK GD−100NS−7JR GD−100 メンズ

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商品詳細
CASIOG-SHOCKGD-100NS-7JRナイジェル・シルベスターシグネチャーモデル2011年8月発売、現在生産終了の限定商品◇詳細ニューヨークのストリートシーンに絶大な影響力のあるプロBMXライダー、NigelSylvester（ナイジェル・シルベスター）のシグネチャーモデルが登場。当時ナイジェルのファンで予約して買いました、ダメージなどは無いですが内側が少し変色しております、画像にてご確認ください。箱などはございません本体のみの出品になります。#GD-100NS-7JR#GD-100NS#CASIO#G-SHOCK
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GD-100-1BJF | CASIO
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