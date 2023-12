90s THE THREE STOOGES 三馬鹿大将 Tシャツオーバープリント

#ハニカムビンテージ ⇦全アイテム一覧⇦ご覧いただきありがとうございます!当店は実店舗を持っている古着屋のメルカリページです。このメルカリショップのポリシーはありきたりなありふれた古着を安く売るのではなく、本当に価値のある古着を安く販売するというページです。商品は全てアメリカにてハンドピックで購入のため、フェイクはありませんので安心してご購入ください。✅フォロー割フォローして頂いた方には価格に応じてお値引きさせていただいております!3000円以上→100円OFF5000円以上→300円OFF10000円以上→500円OFFもちろん既にフォロー頂いてる方にも毎回適応いたします。⚠️注意事項購入後にお値引きは出来ませんので必ず購入前にコメント欄よりお伝え下さい(^^)✅まとめ割まとめ買いでさらにお値引きさせて頂きますのでコメント欄にてご相談下さい!もちろん【即購入】も大歓迎です!その他気になるアイテムなどございましたらご覧ください。-------------------------------------------------- ★商品説明【THETHREESTOOGES/三馬鹿大将】★サイズサイズ【XL】着丈→76cm身幅→56cm肩幅→55cm袖丈→21cm※多少の誤差はご了承下さい。★状態使用感【A】ダメージ【S】---使用感---【S】新品未使用、未使用に近い【A】使用感が少なく綺麗【B】使用感あり【C】ジャンク---ダメージ---【S】目立った傷汚れなし【A】傷汚れあり【B】傷汚れが多数--------------------------------------------------※基本的には入金確認後【24時間以内】に発送します。できない場合はその都度連絡致します。⭕️他のアイテムもぜひご覧ください⭕️#ハニカムビンテージの全商品一覧はこちら#ハニカムビンテージのビンテージT#vintage#USA#90s#y2k#古着#Tシャツ#ビンテージ#オーバーサイズ



