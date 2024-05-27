LOUIS VUITTON モノグラム　エクリプス サンチュール　付属品付き

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ご覧頂きまして誠に有難う御座います。【品名】LOUISVUITTONルイヴィトンモノグラムエクリプスサンチュールイニシアルベルトリバーシブルシルバー金具【型番】M9043【サイズ】85/34/全長102センチベルト幅4.0センチ/ベルト穴5つバックル横4.3センチ×縦4.3センチ【付属品】写真2枚目の通り【状態】ランク【B】 ★状態ランク表★N:新品未使用品S:数回使用程度の超美品A:多少傷等があるが良好の美品B:一般的に使用感のある中古品C:傷、汚れがあり使用感が強いD:状態が悪く強い使用感が有る商品状態は個人的主観によりますので画像をご覧になって購入者様ご自身で判断、ご納得の上ご購入お願い致します。その方に見たい写真がありましたらお気軽にコメントください。【購入先】AACD日本流通自主管理協会加盟店流通品全て真贋鑑定を受けた商品になります。すり替え防止のため基本的には返品はお断りしていますが万が一偽物の場合は全額返金致します。その際は「真贋鑑定書発行をお願い致します」質屋が買い取らない等の理由は不可となります。【管理番号】28m105古物商許可取得済東京都公安委員会