Bacchus HAND MADE WOODLINE ASH 4

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます現状品です、写真にて状態確認お願いしますあくまで中古品です、ご納得頂ける方のみ検討お願い致します本体をプチプチで包んでソフトケースに入れて発送します種類···エレキベース
http://narcologia.ru/goods/mobilehome125543.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford187973.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual444146.html
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