TOKAI CHROMA HARP

1973年ころに購入した東海楽器製のオートハープです。すでに製造されていませんので、希少です。楽器本体のキズや汚れは少々ありますが、正常に動作します。楽器本体裏側に一部シールが貼られています。ケースは持ち運びに支障はありませんが、経年劣化による汚れやシールを貼ってあった跡が残っています。気になる方は購入をご遠慮ください。なお、当方は以前ヤマハで楽器を取り扱う仕事をしていましたので、本品の性能や価値を十分理解した上で出品しておりますご購入の際には、ご面倒でもメッセージを添えていただければ幸いです。また、私のプロフィールもご確認いただきますようお願いいたします。種類...その他



Tokai CHROMAHARP MAROON（中古）【楽器検索デジマート】



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