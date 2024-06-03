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TOKAI CHROMA HARP
商品番号 O38455542786
商品名

TOKAI CHROMA HARP
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 11,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1973年ころに購入した東海楽器製のオートハープです。すでに製造されていませんので、希少です。楽器本体のキズや汚れは少々ありますが、正常に動作します。楽器本体裏側に一部シールが貼られています。ケースは持ち運びに支障はありませんが、経年劣化による汚れやシールを貼ってあった跡が残っています。気になる方は購入をご遠慮ください。なお、当方は以前ヤマハで楽器を取り扱う仕事をしていましたので、本品の性能や価値を十分理解した上で出品しておりますご購入の際には、ご面倒でもメッセージを添えていただければ幸いです。また、私のプロフィールもご確認いただきますようお願いいたします。種類...その他
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