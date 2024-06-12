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WTAPS 221ATDT-CSM15 Tシャツ 03
商品番号 R99560174732
商品名

WTAPS 221ATDT-CSM15 Tシャツ 03
ブランド名 ダブルタップス
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ダブルタップスWTAPS22SSCROSSSSCOTTON221ATDT-CSM15カラー··ブラックサイズ··03L(肩幅57身幅63袖丈24着丈77cm)新品未使用、タグ付きです。神経質な方、完璧を求める方はご購入お控えください。コメント無しでの購入OKです。廃棄処理される糸屑を再利用した反毛混紡のコットンジャージーTシャツ。生地と縫製を裏使いした仕様が特徴。後身頃にプリントモチーフと右前裾に4種類のネームモチーフ。
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