WTAPS 221ATDT-CSM15 Tシャツ 03

ダブルタップスWTAPS22SSCROSSSSCOTTON221ATDT-CSM15カラー··ブラックサイズ··03L(肩幅57身幅63袖丈24着丈77cm)新品未使用、タグ付きです。神経質な方、完璧を求める方はご購入お控えください。コメント無しでの購入OKです。廃棄処理される糸屑を再利用した反毛混紡のコットンジャージーTシャツ。生地と縫製を裏使いした仕様が特徴。後身頃にプリントモチーフと右前裾に4種類のネームモチーフ。



WTAPS CROSS SS 221ATDT-CSM15 Tシャツ 03 L



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