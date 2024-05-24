ポロラルフローレン・黒牛革ベルト

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商品詳細
RALPHLAURENの牛革ベルトです。カラーは黒です。幅広のしっかりした革ベルトです。バックルはつや消しのシルバーです。しなやかなレザーを使った、洗練されたカジュアルなベルト。クラシックなシルバートーンのローラーバックルが特徴です。■全長・約110cm（バックル4cm含む）■ベルト幅・4cm■2.5cmピッチ・5穴で長さ調節可能一箇所穴の追加工があります。よろしくお願いします。カラー···ブラック素材···本革商品番号：111素材···本革カラー···ブラック
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