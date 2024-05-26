新品ヘンローンクロコダイルブルーラウンドファスナー長財布

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商品詳細
カラー···ブルー男女問わず人気デザイン高級クロコダイルヘンローン内側レザーブルーカード１２枚サイズ横19cm縦10cm厚み2.5cm蛇と同じく、ワニは金運効果もあり「ワニは一度咥えたモノは離さないから、ワニ革の財布はお金（金運）を離さない」と風水では言われております。
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