未開封 未使用 ELLEGARDEN 宝箱 Tシャツ Mサイズ 黒 エルレ

【Mサイズ】お色：黒ブラックELLEGARDENエルレエルレガーデン宝箱Tシャツ当時は復活後のライブに来ていくつもりでしたが、もうライブに行くことは無いなと悟ったため出品します。大切に着てくださるファンの方へお譲りしたいです。お値下げ交渉はNG。【注意】素人検品ですので、見落としなどご容赦ください。神経質な方は入札をご遠慮ください。…………………………【発送】メルカリ便のみ送料・手数料込の値段を提示【梱包】小さく畳みますので、シワは御容赦ください。【同梱対応可能】購入前にコメントより事前にご相談ください。最安値発送方法を検討いたします。【その他】お取引トラブル防止のため、プロフィールもご確認ください。よろしくお願いいたします。グッズ種類···Tシャツ



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