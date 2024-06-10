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Jimmy Choo 二つ折り財布　スタッズ　vuittonprada
商品番号 V86020159865
商品名

Jimmy Choo 二つ折り財布　スタッズ　vuittonprada
ブランド名 ジミーチュウ
特別価格 税込 5,737 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···その他カラー···ブラック素材···本革財布形···二つ折り一昨年に購入し、週に２日程、使用していました。目立った傷や汚れもなく状態良好です。
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