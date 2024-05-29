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semiro最新スマートウォッチ
商品番号 O43386814803
商品名

semiro最新スマートウォッチ
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 1,480 円
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商品詳細

多機能スマートウォッチ型番NY17血圧機能がついているのが欲しくて間違って購入しました。（血圧機能ついてません。）7980円で購入しました。4月に購入したばかりです。詳しいことはQRコードでお確かめください。
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