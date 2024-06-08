M メンズ　coach コーチ　トラベルオーガナイザー　長財布　セカンドバッグ

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ご覧いただきありがとうございます^_^こちらは、COACHコーチのトラベルオーガナイザー、長財布です。ポケットが豊富で整理整頓がしやすいトラベルケース♪セカンドバッグタイプのハンドルが付いて持ち運びも楽ラクです。領収書やカード類・小銭を入れてお財布としても名刺や小物、通帳などを入れてマルチケースとしてもお使いいただける大容量で便利なアイテムです。《ブランド》◆COACHコーチ 定価59000円(税抜き)トラベルオーガナイザー クラッチバッグ《カラー》◆ブラック黒《サイズ》◆約W：21cm×H：12cm×D：4.5cm◆ハンドルの長さ：約12cm《仕様》Wファスナー開閉カードポケット×21オープンポケット×4小銭入れジップ×2札入れ×3■付属品：なし■購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。【状態】外側に目立った損傷は特にございません。小銭入れの中が一部損傷しています。（画像8枚目）全体の状態としては綺麗です。画像にてご確認ください。購入後も長く使用できるお財布です。#nk財布一覧何かご質問等ございましたらコメントください(^^)割引、発送方法などについて、詳しくはプロフィールをご一読いただければと思います(o^^o)＊状態記載は当店の主観です。仕様に影響のない範囲での見逃しや一般的な中古品のダメージはご了承ください。＊神経質な方や完璧な状態の商品をお求めの方はご遠慮頂きます様お願い致します。#コーチ#COACH#財布#長財布#メンズ#紳士