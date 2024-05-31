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【激レア入手困難】NEW ERA シカゴ カブス コーデュロイ ツートン
商品番号 Y24367423784
商品名

【激レア入手困難】NEW ERA シカゴ カブス コーデュロイ ツートン
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 6,579 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【希少品、美品】海外限定モデル#amotyshop←セット割します！他レアキャップ出品中！！◯商品名NEWERA59FIFTYMLBCHICAGOCUBSTWOTONE◯カラーコーデュロイブラウン×ベージュつば裏サーモンピンク◯サイズ71/259.6cm他のサイズご希望の方はコメントください！◯状態新品未使用〇発送方法匿名発送！型崩れのないよう60サイズ段ボールでお届けします(^^)#即購入OK#MLB#シカゴ#カブス#NEWERA#ニューエラ#59FIFTY#レアキャップ#ベージュ#amotyshop
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