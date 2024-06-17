SOPH.✖️藤原ヒロシPOOL青山TシャツMサイズネイビー

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SOPH.✖️藤原ヒロシPOOL青山TシャツMサイズネイビー半袖Uネック数回の着用の為、目立った汚れ傷等なく綺麗です。個人の自宅保管の為、中古品にご理解ある方ご購入お願い致します。ご質問等ありましたら、お気軽にコメントください。