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FELLOWS ベルト　シドベルト　punk スタッズ　鋲　ハードコア
商品番号 A24434025826
商品名

FELLOWS ベルト　シドベルト　punk スタッズ　鋲　ハードコア
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 7,252 円
在庫状況 あり

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商品詳細

〈リングベルト〉内径50mmのリングを付けました！カラー=ブラック素材=牛革巾=40mm全長=104cmウエストサイズ=82cm〜90cmリングサイズ=内径50mmバックル=ダールブラック．．．．．．．．税込14.800yen※使い込むにつれ柔らかくなり馴染んで来ます。#punk#punkrock#punkstyle#leatherbelt#accessory#handmade#maidInJapan#leathercraft#PUNK#heardcore#FELLOWS#レザーブレスレット#レザーベルト　#シドリング#スタッズ　#シドベルト#ハンドメイド　#メイドインジャパン　#レザークラフト　#belt#セックスピストルズ　#シドヴィシャス
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