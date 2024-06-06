FELLOWS ベルト　シドベルト　punk スタッズ　鋲　ハードコア

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商品詳細
〈リングベルト〉内径50mmのリングを付けました！カラー=ブラック素材=牛革巾=40mm全長=104cmウエストサイズ=82cm〜90cmリングサイズ=内径50mmバックル=ダールブラック．．．．．．．．税込14.800yen※使い込むにつれ柔らかくなり馴染んで来ます。#punk#punkrock#punkstyle#leatherbelt#accessory#handmade#maidInJapan#leathercraft#PUNK#heardcore#FELLOWS#レザーブレスレット#レザーベルト #シドリング#スタッズ #シドベルト#ハンドメイド #メイドインジャパン #レザークラフト #belt#セックスピストルズ #シドヴィシャス
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