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メキシコ製☆US【ハーレーダビッドソン 半袖Tシャツ】メンズL
商品番号 V41635088777
商品名

メキシコ製☆US【ハーレーダビッドソン 半袖Tシャツ】メンズL
ブランド名 ハーレーダビッドソン
特別価格 税込 4,988 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古着を中心に販売しております。☆フォロー割引も❗️（詳細はプロフィール、下記に記載）他にも様々なアイテムを出品しております♪→#古着屋monet（古着屋モネ)→#monet_Tshirt（Tシャツ)メキシコ製☆US古着【HARLEYDAVIDSONハーレーダビッドソン】両面プリント半袖TシャツメンズLmadeinMexico！メキシコカンクンの遺跡にワニライダープリント☆ストーンウォッシュ地がかっこいい雰囲気抜群の一枚です！———————————————【サイズ】メンズL程（USM）【カラー】ブラック、ダークグレー【詳細サイズ】肩幅:約53cm身幅:約54cm着丈:約73cm袖丈:約21cm※素人採寸なので参考程度にお願い致します。【コンディション】・クリーニング済み。・多少の使用感はありますが、やぶれなど目立つダメージはありません。———————————————★コメントなしの即決OKです。★質問があればお気軽にコメントを♪★中古品ですので神経質な方はお控え下さい。———————————————☆お得な【フォロー割引】しております☆●10,000円以上→300円引き●5,000円以上→200円引き●2,000円以上→100円引きぜひご利用ください♪※購入前にコメント欄でフォローしていることをお知らせください！※購入後は割引できませんので、ご了承下さい。高円寺/原宿/代官山/アメ村など…古着、古着mixがお好きな方に♪カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/sci-fi201347.html
http://narcologia.ru/goods/stage781097.html
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