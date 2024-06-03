オジャガデザイン　ウォレット　二つ折り財布　財布　星　MADE IN JAPAN

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オジャガデザインウォレット財布二つ折り財布定価27,800円カラーブラウン実寸:幅12cm/高さ9cm/厚さ約3cm素材:レザー一年使用しましたが良い革の使用しているので柔らかいですし、派手なデザインではないシンプルな星なので非常に使いやすいです。写真を見てもらえれば分かる通りお手入れしながら使用していたのでそれ程使用感はないです。コインケース小銭入れ部分は小銭が見やすい大きめな作りになっており、カードケースはたくさんのカードの収納が出来ます。使い込むほど味がでてくる革ならではの風合いを楽しめます。【ギフトにもおススメ】高級感があるので、ギフトにもおススメです彼、友達、家族へクリスマスバレンタインデーホワイトデー父の日就職祝い誕生日記念日卒業祝いお祝いプレゼント敬老の日退職祝いなどに。アダムエロペやシップス、ジャーナルスタンダード、BEAMS、ユナイテッドアローズなどがお好きな方におすすめです♪【注意事項】美品＝新品ではございません。あくまでも中古レベルでの判断です。写真では解りづらい汚れやキズなどのダメージ、色合いや風合いに違いなどがございますので写真を参考として必ず商品説明をご確認のうえ併せてご判断下さい。中古として一般的な使用感や経年など些細な点までは細かに記載いたしません。イルビゾンテ ダコタ コーチ 土屋鞄製造所 ゲンテン タイドウェイ 濱野皮革工藝 フルラ トフ＆ロードストーン クレドラン スロウ ヘルツ サザビー クリスチャンヴィラ ローラ・ディ・マッジオ ヤーキ チーバ ブリー●商品は資格の持っているリサイクル業者やブランドショップ、大型アウトレット、百貨店にて購入しております。真贋鑑定済みの正規品と認識しておますが万が一偽物であった場合は返品返金対応致しますのでご安心くださいませ。(注：上記以外の返品対応は致しかねますのでご了承ください)●箱に入れて発送する場合もありますが基本袋発送とさせて頂きます。大きい場合は商品を傷つけない程度に折り畳んで発送させて頂きます。財布形...二つ折りカラー...ブラック