ネイバーフッド×ウインダンシーNHWD-3 / C-TEE.SS

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昨年購入しましたが着る機会がないので出品します。新品未使用品ですが自宅保管という事をご理解頂ける方のご購入をお願いします。神経質な方はご遠慮下さい。カラー BLACKサイズ M新品未使用カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···夏