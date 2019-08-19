クロムハーツ　3クロスラウンドジップ　レザーウォレット　長財布

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商品詳細
カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革クロムハーツ長財布になります(*^^*)ほとんど使ってないので、皮の匂いまだもします。譲る目的一切なかったので付属品ございません。購入店:南青山店の正規店になります。所持しているクロムハーツの中で、１個ゎハワイで。それ以外全て南青山店でしか買ったことございませんので、ご安心ください。すり替え防止のため、返品交換不可となります。※購入が20年以上前のもございます。状態ゎ写真にてご確認ください(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)
http://narcologia.ru/goods/housekeeper449509.html
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