ルイ・ヴィトン タイガ ポルトビエ3カルトクレディ アカジュー

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ルイヴィトン タイガ ポルトビエ3カルトクレディコンパクトウォレットサイズ縦 約9cm横 約10.5cmマチ 約2cmカラー：アカジュー(ワイン)素材：ビニール、牛革※ホックは閉まります※角に擦れあり※使用感あり※箱、付属品なし※内側ベタつきなし※多少の型崩れあり素人保管です。※万が一偽物だった場合、一週間以内であれば全額返金いたします。