未使用品　HTC ミディアムウォレット　ジッパー　スタッズ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。新品未使用のHTCミディアムウォレットです。定価67100円のお品です。肉厚でしっかりとした作りです。中は仕切りが沢山あり使い勝手も良いです。ブラックレザーにシルバースタッズでかなり存在感があります。サイズは横15cm縦10cmほどです。製品の特性上、新品の状態から擦れや傷があります。ご了承頂きご購入してください。よろしくお願いします。
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