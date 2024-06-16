60s70s USA製ボーイスカウトコットンガチャベルトカーキ真鍮 aw248

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商品詳細
60s70sUSA製BSAボーイスカウトブラスバックルコットンウェブベルトガチャカーキグリーン真鍮アメリカ古着080923aw248です。60年代から70年代頃のボーイスカウトガチャベルトです。ベルトカラーはカーキ、コットン生地です。金属部分は真鍮特有の経年変化したゴールドカラー、MADEINUSA、SOLIDBRASSと刻印が入っています。使用感や細かな傷や擦れなどございます。詳細画像にてご確認ください。【表記サイズ】記載なし【素材】真鍮【採寸サイズ】全長：約127cm＊バックル含む幅：約3.2cm
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