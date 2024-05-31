メゾンキツネ　ネイビー　キャップ　美品

メゾンキツネ ネイビー キャップ 美品先日都内の直営店で購入しました。被ろうとタグを切って一度試着したのですが、自分に合わなかったため出品させていただきます。タグはお付けします。即購入可能です。購入時の金額¥15,000



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