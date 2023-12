希少 NEW ERA ニューエラ 90年代 ヤンキース ベースボール キャップ ...

NEWERA90年代 USA製 6パネルニューヨークヤンキースニューエラベースボール キャップNEWYORKYANKEES 90sヴィンテージ59FIFTY アメリカ製 希少サイズ大きいサイズ ロゴ無しサイズ:75/8(60.6cm)カラー...ブルー(ネイビー)形...ベースボール素材…ポリエステル100%バックの刺繍ロゴもシンプルなおしゃれなカラーで、サイドにロゴも無くとてもかっこいいです。クラシカルで大人っぽい6パネル。希少な大きめサイズです。古い物ですので、裏地に若干の汚れがありますが、それ以外は目立つようなキズや汚れは無く時代の割には綺麗な状態です。古着にご理解の頂ける方、どうぞ宜しくお願い致します。#ニューエラ #ヤンキース #90年代#古着 #ネイビー #シンプル#大きいサイズ #希少 #USA製#ベースボールキャップ #90s #レア#ロゴ無し #ヴィンテージ



Deadstock 90s NEWERA



