K☆-68 フランス製 Christian Dior クリスチャン ディオール

K☆-68フランス製ChristianDiorクリスチャンディオールネクタイタイ絹シルク100%総柄ブランドビジネスメンズ紳士グリーングレー系ご覧頂きありがとうございます。《ブランド》ChristianDiorクリスチャンディオール《カラー》グリーングレー系《素材》絹100%《備考》《サイズ表記》大剣約9cm長さ約146cm※素人による平置きでの実寸採寸(cm)のため多少の誤差がある場合がございます。ご了承ください。《状態》部分的シミ汚れがあります。裏側ピンホールあり。《ランク》BC【S】新品・未使用【SA】新品に近い状態【A】使用感の少ない美品【AB】多少の使用感はあるが良品【B】使用感のある一般的な中古品【BC】多少のキズや汚れがある【C】目立つキズや汚れがある【D】ジャンクあくまで自宅保管の中古品になります。写真でしっかりと状態をご確認の上での入札よろしくお願い致します。中古にご理解頂ける方のみ、ご入札お願い致します。自己紹介文を必ず読んでください。



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