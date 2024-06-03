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EDIFICE ナロータイ　ネクタイ　エディフィス　6㎝　アバハウス
商品番号 I14500315351
商品名

EDIFICE ナロータイ　ネクタイ　エディフィス　6㎝　アバハウス
ブランド名 エディフィス
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エディフィスのナロータイです。数回着用したのみでタンスに眠っていました。ナロータイで、大剣幅は6センチです。他にもネクタイを大量に出品していますので、そちらもご覧ください。
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