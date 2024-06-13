【美品】CHANEL ネクタイ

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商品詳細
ご閲覧頂きましてありがとうございます。恐れいりますがプロフィールの確認もお願い致します。頂き物で3回使用しております。汚れ等なくキレイな状態です。あくまでも素人保管になります。ご理解のある方のご購入をお願い致します。
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