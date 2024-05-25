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カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···二つ折りポールスミスの折りたたみ財布になります。新品未使用です。間違って購入してしまったので出品いたします。小銭入れはありません。今の所、減額は考えておりません。よろしくお願いします。#ポールスミス#黒#財布#革