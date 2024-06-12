レッドウィング 長財布

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商品詳細
柄・デザイン···無地カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革レッドウィングの本革財布になります。チェーン付きの箱無しです。廃盤品の為レアな物です、3年程使用して本革の味もでていい感じと思います。まだまだ使える物で、もっといい本革の味が出ると思います。中古品の為、神経質な方はご遠慮ください。写真追加等ありましたらコメントください！
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