HADDON\u0026JONES他　レザーベルト　仕上げ＆色違い3本セット

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★HADDON\u0026JONES他レザーベルト 仕上げ＆色違い3本セット★⚠️バラ売り不可◆商品説明◆HADDON\u0026JONES他、本革ベルト色違い3本セットです❗️ビジネスに、ビジカジ、クールビズはもちろん普段のお出かけカジュアルにいかがでしょうか？バッグとベルトと靴の色合わせはコーディネート基本と言われます。ぜひこの機会にいかがでしょうか♪◎1976年に英国バーミンガムで創業されたレザーグッズの老舗ブランド【HADDON\u0026JONES(ハッドン・アンド・ジョーンズ)】高品質なレザーグッズを作ることで世界的に有名な老舗「WHITEHOUSECOX（ホワイトハウスコックス）」で働いていた元スタッフが立ち上げたブランドです。◆商品サイズ◆❶ブラックセンターステッチ3個目の穴まで91cm❷薄茶HADDON\u0026JONES(ハッドン・アンド・ジョーンズ)】表記は85とあります。3個目の穴まで84cm※こちらカット不可タイプですが、追加穴1つあるので6穴仕様になります。❸こげ茶オレンジステッチ3個目の穴まで82cm※❶❸はカット出来るタイプです!◆商品の状態◆主観ですが使用感や多少のキズや跡はありますが、目立つキズや汚れ、ほつれは無いように思います。※見落としはご了承下さい。※あくまで一度人の手に渡った中古品であるとご理解いただける方のみ、ご購入ご検討下さい。※商品の発送はなるべくコンパクトにして発送させて頂きますので、その際のシワなどはご了承下さい。⚠️細かい方、神経質な方は購入はお控え下さい⚠️#ユニクロ#スラックス#メンズカジュアル#大人カジュアル#ビジネスカジュアル#ビジカジ#キレイめカジュアル#ジャケパン#トゥモローランド#TOMORROWLAND#トゥモローランドピルグリム#ビームス#ユナイテッドアローズ#シップス#ナノユニバース#エディフィス#感動パンツ#CANONICO#カノニコ#ユニバーサルランゲージ#ビームスエフ#ニジュウサンク#23区オム#23区#本革ベルト#メンズベルト#ビジネスベルト#ベルト#レザーベルト