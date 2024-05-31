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Brooks Brothers ブルックスブラザーズ ネクタイ ストライプ 水色
商品番号 R39017109126
商品名

Brooks Brothers ブルックスブラザーズ ネクタイ ストライプ 水色
ブランド名 ブルックスブラザーズ
特別価格 税込 1,404 円
在庫状況 あり

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商品詳細

▼商品名・ブランド名BrooksBrothersブルックスブラザーズネクタイ▼color・柄水色金色　ストライプ▼SIZE（cm）剣先幅：8.5長さ：151▼材質絹93%綿7%▼生産国アメリカ▼注意点※商品の状態などは画像よりご確認ください。※剣先に若干のシミあります（5枚目）※撮影時の光の当たり方などにより、色の見え方に違いが出る場合がございます。なるべく実物に近づける様努力しています。※防水面に配慮しつつ、折りたたんで発送いたします。※自宅保管の為、ご理解いただける方のみとの取引とさせて頂きます。ファッションが大好きで、本もたくさん読みますが、引っ越しを機にミニマリストに挑戦しようと決意し、引っ越しを機に断捨離中です！！丁寧な対応を心がけます！他のネクタイはこちらから！↓↓#かきのたねネクタイ○2C↓好きなブランドYVESSAINTLAURENTイヴサンローランSalvatoreFerragamoサルヴァトーレフェラガモCELINEセリーヌGUCCIグッチFENDIフェンディErmenegildoZegnaエルメネジルド・ゼニアHERMESエルメスPaulSmithポールスミスdunhillダンヒルburberryバーバリーCalvinKleinカルバンクラインChristianDiorクリスチャンディオールGIVENCHYジバンシーBrooksBrothersブルックスブラザーズVersaceヴェルサーチLANVINランバンBARNEYSNEWYORKバーニーズニューヨークGIANNIVERSACEジャンニヴェルサーチmilaschonミラショーンTRUSSARDIトラサルディGaGaMILANOガガミラノChloeクロエARMANIアルマーニ#ネクタイ柄・デザイン···ストライプカラー···ブルー
http://narcologia.ru/goods/stair946900.html
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