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【極美品】HERMES エルメス ネクタイ ネイビー シェーヌダンクル
商品番号 T64638618675
商品名

【極美品】HERMES エルメス ネクタイ ネイビー シェーヌダンクル
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆ご覧頂き、誠にありがとうございます。　最後まで誠意を持ってお取り引きさせて頂きます。☆フォロー割実施中！　フォローして頂きましたら現在価格から5％OFFさせて頂きます。　購入前に是非ご申告くださいませ～(●´ω｀●)----------------------------------------------------【商品名】【ブランド】エルメス(HERMES)【カラー】ネイビー【素材】絹100%【サイズ】剣先幅約9㎝【付属品】なしネイビー系で使いやすいお品物です。使用感もほとんどなく、まだまだお使いいただけるかと思います。自宅保管の中古品にご理解ある方、ご検討よろしくお願いします。--------------------------【ご注意点】必ず写真のご確認をお願い致します。写真に写らないような細かなスレや傷、汚れがある場合がございます。気になる点は事前にコメントでご確認ください。万が一コピー商品であった場合には返品可能です。その際は送料着払いで承ります。※他でも同時に出品中のため突然出品を削除する場合がございます。予めご了承ください。柄・デザイン...その他カラー...ブルー
http://narcologia.ru/goods/composite566954.html
http://narcologia.ru/goods/tenet552163.html
http://narcologia.ru/goods/procurement206633.html
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