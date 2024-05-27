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商品詳細
書道・習字用品...硯縦約1７、５㌢ 横約横約１１、７㌢厚み約1、９㌢重さ約１０００㌘端渓と思いますが、はっきりは、分かりません。わりと薄目の硯ですが、１０００㌘と、少し重めです。目立つ傷は、ないかと思いますが、古いものなので擦れ等は有りますので、ご了承下さい。
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