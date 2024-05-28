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CHROME YORK COLOR CROSS 6PANEL CAP
商品番号 F98763589102
商品名

CHROME YORK COLOR CROSS 6PANEL CAP
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

日本未発売公式サイト等にてすでに売り切れていました。開封しましたが、未使用です。即購入OK。東京(渋谷、原宿)に店舗を持つブランドDUALISMの2日間official会員限定でオンライン購入したクロムハーツをカスタムしたNEWVINTAGEのキャップ。即ソールドアウト。LosAngelesとNewYorkのチームが設立したラグジュアリーストリートブランド-フロントに定番のCHROMEYORKロゴをカラーでON-サイドにもカラフルなクロスデザインが刺繍されたPOPなデザイン-多くのファッショニスタに愛される某ジュエリーブランドをサンプリング-ベーシックで被りやすい6パネルCAPシルエット-バックアジャスター仕様で男女ともに着用可能#NEWVINTAGE#NEWERA#クロムハーツ
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate397348.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper363109.html
http://narcologia.ru/goods/unusable289874.html
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