CHROME YORK COLOR CROSS 6PANEL CAP

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日本未発売公式サイト等にてすでに売り切れていました。開封しましたが、未使用です。即購入OK。東京(渋谷、原宿)に店舗を持つブランドDUALISMの2日間official会員限定でオンライン購入したクロムハーツをカスタムしたNEWVINTAGEのキャップ。即ソールドアウト。LosAngelesとNewYorkのチームが設立したラグジュアリーストリートブランド-フロントに定番のCHROMEYORKロゴをカラーでON-サイドにもカラフルなクロスデザインが刺繍されたPOPなデザイン-多くのファッショニスタに愛される某ジュエリーブランドをサンプリング-ベーシックで被りやすい6パネルCAPシルエット-バックアジャスター仕様で男女ともに着用可能#NEWVINTAGE#NEWERA#クロムハーツ