HUMANMADE ヒューマンメイド Tシャツ

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商品詳細
HUMANMADEのTシャツです胸元のハートは刺繍です去年オンラインで購入し、数える程度しか着ていません目立った汚れ等はないです柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···春季節感···春、夏季節感···春、夏、秋
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