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商品詳細
ブルガリ ベルトカラー バックル ゴールドベルト ブラック（表） ブラウン（裏）幅 3cm長さ 114cm（バックル部除く）小キズ・擦れはありますが、ベルト穴へのダメージも少なく状態は良好です。本体のみのお渡しで、箱等はありません。中古品の性質をご理解頂き、ご購入ご検討下さい。
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