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ブルガリ　ベルト
商品番号 S30757168332
商品名

ブルガリ　ベルト
ブランド名 ブルガリ
特別価格 税込 1,480 円
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商品詳細

ブルガリ　ベルトカラー　バックル　ゴールドベルト　　ブラック（表）　　　　　ブラウン（裏）幅　3cm長さ　114cm（バックル部除く）小キズ・擦れはありますが、ベルト穴へのダメージも少なく状態は良好です。本体のみのお渡しで、箱等はありません。中古品の性質をご理解頂き、ご購入ご検討下さい。
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