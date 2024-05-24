PRADA プラダ　ネクタイ　美品　グレー

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数ある中からご覧いただきありがとうございます。一点モノですので早い者勝ちです。他にもネクタイなど多数出品中です。お時間あればご覧ください。#メルちゃんネクタイ■ブランドPRADAプラダ■素材【シルク100%】■カラー柄質感など濃いグレードット中厚のしっかりとした生地感です。■全長【約145cm】■大剣先幅【約7.9cm】■状態ホツレ なし使用感 ほとんどなし型崩れ なし汚れ なし■一言コメント綺麗な状態です。タグ付き、箱等はナシになります。■購入先ヴィンテージブランドショップ購入、鑑定士による真贋鑑定をクリアした正規品のお品ですので、安心です。■補足など自宅保管の為多少の畳みシワ等はございます！気になる事はコメントより御質問頂ければ出来る限りお答えさせて頂きます！こちらは、USED商品となり、新品では御座いませんので、御了承の上お買い求め頂きます様宜しく御願い致します。コンディションに関しましては、出来るだけ正確に書いてはおりますが、見落とし等ある事も御座います。商品は気になりましたら、お早めにどうぞ。コメント無し購入可です。コメントのやりとり中でも、メルカリルールにより、先に購入した方が優先されますので御了承下さい。#ネクタイ#ビジネス#おしゃれ#スーツ#フォーマル#ブランド#ブランドネクタイ#ヴィンテージ#パーティー#結婚式#2次会#式典