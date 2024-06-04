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横浜ベイスターズ ピカチュウコラボ キャップ ロイヤル 新品未使用 ポケモン
商品番号 S49471292510
商品名

横浜ベイスターズ ピカチュウコラボ キャップ ロイヤル 新品未使用 ポケモン
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入可能DeNABaystarsPokemon´47CLEANUPキャップロイヤル(ブルー)です。新品未使用プチプチで包んだのちダンボールにて発送致します。他にもポケモンコラボなど出品中♪「INARI1217ポケモンorベイスターズ」で検索可能。バラ売り・複数購入・同梱の場合お値下げも可能です！お気軽にお声掛け下さい。青#INARI1217帽子CAPキャプテン横浜DeNAベイスターズピカチュウキャップポケモンコラボ◆サイズ：大人フリー（55～61cm)◆素材：アクリル85%ウール15%
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