横浜ベイスターズ ピカチュウコラボ キャップ ロイヤル 新品未使用 ポケモン

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商品詳細
即購入可能DeNABaystarsPokemon´47CLEANUPキャップロイヤル(ブルー)です。新品未使用プチプチで包んだのちダンボールにて発送致します。他にもポケモンコラボなど出品中♪「INARI1217ポケモンorベイスターズ」で検索可能。バラ売り・複数購入・同梱の場合お値下げも可能です！お気軽にお声掛け下さい。青#INARI1217帽子CAPキャプテン横浜DeNAベイスターズピカチュウキャップポケモンコラボ◆サイズ：大人フリー（55～61cm)◆素材：アクリル85%ウール15%
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