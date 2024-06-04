【Off-White】レザーベルト　新品

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Off-White™︎INDUSTRIALLEATHERBELTカラー：ブラックxオレンジサイズ：95(全長約110cm、ベルト部分105cm)素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください。■新品未使用 ■付属品 保存袋※QRコードタグの裏に番号がありますのでそちらの番号を使ってCERTILOGOのサイトから真贋確認が出来ます。ご購入後の返品、取引キャンセル等は受付け致しかねます。(商品すり替え防止の為)不明点はご質問ください。よろしくお願いします。