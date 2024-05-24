dunhill 半袖　スクリプトロゴ　Tシャツ

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商品詳細
dunhillのTシャツです正規品一度着用のみ、クローゼットにしまってありました。【ブランド】dunhill（ダンヒル）【アイテム】Tシャツ・カットソー【タイプ】メンズ【コンディション】ランク：A【カラー】白【サイズ】M【素材】綿100%【原産国】ポルトガル【その他詳細】シーズン：春夏ポケット：なし透け感：あり生地の厚さ：普通裏地：なし伸縮性：あり光沢：なし開閉：無しネック：クルーネック袖丈：半袖柄：無地
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