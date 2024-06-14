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【新品未使用】NERV PUFF MUFFLER (BLACK×WHITE)
商品番号 P98342635223
商品名

【新品未使用】NERV PUFF MUFFLER (BLACK×WHITE)
ブランド名 ラヂオエヴァ
特別価格 税込 1,989 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RADIOEVANERVPUFFMUFFLER(BLACK×WHITE)です。購入後使用せず暗所にて保存していました。【商品説明】首元の保温に役立つおしゃれな中綿入りマフラーが登場！表側の高密度タフタ生地がほどよい光沢で高級感抜群、アーバンアウトドアスタイルのアクセントとなるおしゃれなギアとして活躍必至な中綿入りマフラーが登場。デザインはシンプルにNERVをプリント。裏側はさわり心地のいいトリコット起毛生地になっており、首まわりを快適に包み込みます。首から入り込む冷たい空気をシャットアウトすることで体の冷えを防ぎながら、快適なアウトドアスタイルを完成させます。【サイズ詳細】サイズFREE全長930mm幅140mm【定価】10,450円(税込)すり替え防止のため、商品の返品や交換はご遠慮下さい。#エヴァ#エヴァンゲリオン#RADIOEVA#マフラー柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/appendectomy780353.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual625646.html
http://narcologia.ru/goods/procurement211033.html
【新品未使用】NERV PUFF MUFFLER (BLACK×WHITE)
NERV PUFF MUFFLER (BLACK×WHITE)-RADIO EVA Online Store
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NERV PUFF MUFFLER(505392919) | ラヂオエヴァ(RADIO EVA) - MAGASEEK
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