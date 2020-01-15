ヒステリックグラマー　半袖ティーシャツ　ヒスガールプリント

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商品詳細
ヒステリックグラマーの公式オンラインストアで定価18,000円で購入しました。フロントにヒスガールがプリントされております。大変人気なデザインで気に入って購入しました。ヒステリックグラマーにしてはあまりタイトではなく着回ししやすいサイズ感にはなっています。177cm筋肉質体型の僕でも着れていました。着用回数も数回でスレや使用感も少ないです。#ファッション#ヒステリックグラマー#古着#夏服#白ティ#メンズウェア#ヒスガール
http://narcologia.ru/goods/composite595554.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful359751.html
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