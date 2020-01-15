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ヒステリックグラマー　半袖ティーシャツ　ヒスガールプリント
商品番号 U59592955610
商品名

ヒステリックグラマー　半袖ティーシャツ　ヒスガールプリント
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヒステリックグラマーの公式オンラインストアで定価18,000円で購入しました。フロントにヒスガールがプリントされております。大変人気なデザインで気に入って購入しました。ヒステリックグラマーにしてはあまりタイトではなく着回ししやすいサイズ感にはなっています。177cm筋肉質体型の僕でも着れていました。着用回数も数回でスレや使用感も少ないです。#ファッション#ヒステリックグラマー#古着#夏服#白ティ#メンズウェア#ヒスガール
http://narcologia.ru/goods/composite595554.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful359751.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild7952.html
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