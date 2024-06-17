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ボッテガ　長財布　エスプレッソ　茶色　美品
商品番号 H44539714424
商品名

ボッテガ　長財布　エスプレッソ　茶色　美品
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 21,988 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バイマで購入後　約１ヶ月使用してました。丁寧に使っていたので比較的綺麗だと思います。よろしくおねがいします。サイズ:最大約　H11×W19×D2.5cm重さ:約171g生産国:ITALY仕様:札入れ仕切1、小銭入れ開閉ファスナー式、カード入れ×8、ポケット×2、開閉ラウンドファスナー式付属品:袋・箱財布形···長財布カラー···ブラウン
http://narcologia.ru/goods/reboot725636.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose962340.html
http://narcologia.ru/goods/flight96728.html
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